Актриса Татьяна Кравченко рассказала о расставании с «внуком Маяковского»

Советская и российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли в сериале «Сваты», в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о расставании с предполагаемым внуком поэта Владимира Маяковского Владимиром Лавинским.

Она вспомнила, что много лет назад познакомилась с художником-постановщиком Школы-студии МХАТ. По словам артистки, его считали внуком Маяковского от внебрачной связи. Мужчина и сам говорил об этом, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

«Мне кажется, он такой же внук, как я баронесса… хотя его отец действительно был похож», — подчеркнула Кравченко.

После женитьбы актриса переехала в дом родителей супруга. Она отметила, что отношения с Лавинским вскоре дали трещину. Этот опыт позволил ей «поверить в себя и научиться любить». Она заявила, что сразу стала ощущать себя красавицей. Муж не был семейным человеком, а женщина забеременела. Татьяну отправили на аборт.

«И пошла я себя уродовать… и душу свою», — вспомнила актриса.

После этого отношения супругов сошли на нет. Их брак продлился всего два года. Бывшие муж и жена решили остаться друзьями и сохраняют связь до сих пор.