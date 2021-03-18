Российская актриса Татьяна Арнтгольц родила сына от мужа, актера Марка Богатырева. Первым новостью поделился в Instagram глава семейства.

Супруги назвали мальчика Данилой.

«В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь», — написал Богатырев.

Татьяна Арнтгольц скрывала от поклонников свою беременность. Она ушла в декрет, поэтому перестала вести программу «Жди меня», написала Teleprogramma.pro.

Свадьба Арнтгольц и Богатырева состоялась в 2020 году в Москве. Пара не раскрывала никаких подробностей церемонии. На мероприятие влюбленные пригласили только близкого друга. Артисты встречались с 2018 года, когда познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела».

Арнтгольц уже была замужем за актером Иваном Жидковым. Они воспитывают дочь Марию, которая родилась в 2009 году. Спустя несколько лет знаменитости развелись, но до сих пор поддерживают добрые отношения ради ребенка. Мария часто ходит в гости к отцу, и они вместе посещают различные культурные мероприятия.