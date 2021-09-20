Актриса, сыгравшая Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», стала сектанткой

Советская актриса Татьяна Федотова, известная по роли Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», стала членом потенциально опасной религиозной организации. Об этом рассказали ее знакомые и коллеги в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, написала Lenta.ru.

По словам знакомых 70-летней Татьяны Федотовой, она попала в религиозную секту и состоит в ней уже два года.

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению», — рассказал гость передачи, религиовед Игорь Иванишко.

Он рассказал, что руководители секты забирают у людей и их семей деньги и переписывают на себя их имущество. Знаменитости, по его словам, нужны таким организациям для рекламы — чтобы получить больше последователей.