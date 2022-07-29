Актриса Светлана Колпакова рассказала о съемках в сериале «Алла, такси»

Съемки сериала «Алла, такси» для телеканала «Россия» проходят в Москве. Исполнительница главной роли Светлана Колпакова рассказала о работе над сериалом в интервью Teleprogramma.pro.

Сериал рассказывает о судьбе деревенской женщины Аллы, которая узнает об измене мужа и решает от него уйти. Однако свекровь, начальница местной администрации, отбирает у героини сына и пытается запретить с ним видеться. Оставшись без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк.

Колпакова рассказала, что чувствует близость со своей героиней.

«Я порой так же эмоциональна, как и она. У Аллы зашкаливающее чувство правды, ради этого она пойдет напролом. Моя героиня импульсивная, темпераментная, порой наивная, без второго дна, она честна перед собой и обстоятельствами. Во мне тоже есть все эти качества», — поделилась она.

Часть съемок проходила в Павловске Воронежской области. По словам Колпаковой, съемочную группу встретил радушный прием местных жителей.

«Нам оказали очень душевный прием. И что меня удивило, так это то, что в массовых сценах участвовали врач-терапевт, стоматолог, учительница средней школы. Это был потрясающий контингент. И съемки фильма стали для них крупным событием. Я вспоминаю эти дни с большой теплотой», — рассказала актриса.