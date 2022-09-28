Актриса Светлана Иванова рассказала о съемках в сериале «Собор» | 360°

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Актриса Светлана Иванова рассказала о съемках в сериале «Собор»

Актриса Светлана Иванова о сериале «Собор»: это было удивительное приключение

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Исторический сериал «Собор» вышел на Первом канале 26 сентября. Исполнительница одной из главных ролей Светлана Иванова рассказала о работе над сериалом в интервью Teleprogramma.pro.

Сюжет сериала разворачивается в 1700–1725 годах. Крепостной крестьянин Иван влюбляется в боярскую дочь Марию и ради нее полностью меняет свою жизнь: отрекается от бога, сбегает от барина и вступает в Преображенский полк.

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«Фильм „Собор“ — это было удивительное приключение, одно из самых прекрасных приключений в моей жизни. Это была фантастическая работа на одном дыхании, в такой талантливой компании, невероятные экспедиции, которые я и мои дети еще долго будем вспоминать. Счастье от первого до последнего дня!» — рассказала Иванова.

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Помимо нее, в сериале сыграли такие актеры как Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин младший, Никита Тарасов. Главная роль досталась Сергею Марину.

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