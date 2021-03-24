Актриса «Сватов» рассказала подробности о съемках нового сезона сериала

Российская актриса Анна Кошмал, которая играет в сериале «Сваты», в своем Instagram-аккаунте раскрыла подробности о новом сезоне, сообщил сайт Lenta.ru.

Знаменитость рассказала, что съемки продолжения шоу пока не завершены.

«Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить», — отметила Кошмал.

Она пообещала поделиться с подписчиками новостью об окончании съемок. Кроме того, актриса опровергла слухи о том, что премьера седьмой части ситкома назначена на 4 июня нынешнего года.

Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах сериала. Она исполнила роль внучки главных героев. Лента «Сваты» выходила с 2008 года, новые серии перестали выпускать в 2013 году.

Ранее стало известно, что умер актер Иван Марченко, известный по сериалу «Сваты». Мужчина долгое время боролся с болезнью. Конкретные причины смерти не уточняются. Также в сообщении студии объявили финансовый сбор для поддержки его родственников.