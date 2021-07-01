Актриса Страховски показала свою беременность

Актриса Ивонн Страховски пришла на премьеру фильма «Война будущего» в облегающем платье. По очертаниям фигуры девушки стало понятно, что она ждет ребенка. Об этом сообщили «Дни.ру».

Актриса на протяжении долгого времени старалась скрыть подробности своей личной жизни. Страховски выкладывала в социальные сети старые фотографии, дабы не вызывать вопросов у общественности.

Обычно в Instagram актриса рассказывала о своей карьере, но не освящала подробности личной жизни. Известно лишь, что четыре года назад она стала супругой Тима Лоудена. У пары уже есть сын.