Актриса Спиркина заявила, что знала о романе Прокловой и Табакова

История скандального признания актрисы Елены Прокловой нашла продолжение. Как оказалось, ее коллега Ольга Спиркина знала, что между актрисой и Олегом Табаковым был роман.

В интервью изданию «Собеседник» Спиркина подчеркнула, что все равно Проклова не должна была это рассказывать, потому что Табаков не остался в долгу и помог ей профессионально.

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе», — сказала телеведущая.

Она также добавила, что о подобных вещах надо молчать. Тем не менее актриса уточнила, что заявлять о домогательствах в суде и распространяться о них просто так — это разные вещи.

Ранее Проклова рассказала, что в 15 лет ее домогался один известный режиссер. Она отметила, что он уже умер, у него остались дети и внуки. Многие предположили, что речь шла об Олеге Табакове, хотя актриса напрямую о нем не говорила. После этого телеведущую начали публично осуждать, но нашлись и те, кто встал на ее сторону. Например, актриса Мария Голубкина.