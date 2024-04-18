Знаменитости 18 апреля 2024, 15:40 Актриса Соляных негативно оценила идею «воскресить» Никулина через дипфейк

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Режиссеры новой части фильма «Манюня» решили создать цифровую копию актера Юрия Никулина. В беседе с сайтом «Страсти» идею прокомментировала актриса Евгения Соляных.

Она отметила, что ей не совсем ясна цель использования дипфейка в данном случае.

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«Вся прелесть искусства заключается в переменах, постоянных изменениях. Были великие мастера в прошлом, художники, актеры, режиссеры. Здесь и заключается привлекательность — время не стоит на месте», — высказалась артистка.

По мнению Соляных, сама технология действительно вызывает интерес. Однако зритель легко заметит на экране фальшивый образ и компьютерную графику, подчеркнула она.