Знаменитости 01 сентября 2023, 17:32 Актриса Шарлиз Терон назвала ошибкой молодости желание соответствовать стандартам красоты

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Голливудская актриса Шарлиз Терон рассказала о главной ошибке, которую она совершила во времена своей юности — в 90-е годы. Она призналась, что стремилась соответствовать стандартам красоты. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на InStyle.

Актриса заявила, что в тот период в моде были тонкие брови. Чтобы соответствовать стандартам, она последовала тренду. По словам Терон, ей и по сей день приходится восстанавливать густоту волосков.