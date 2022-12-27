Знаменитости 27 декабря 2022, 15:14 Актриса Шанина объяснила, почему не играет на сцене «Ленкома» Актриса Шанина: раньше я играла главные роли в «Ленкоме», потом для меня не стало работы

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Народная артистка России Елена Шанина в разговоре с журналистами kp.ru объяснила, почему почти пять лет не играет на сцене «Ленкома».

Последний спектакль «Затмение» по мотивам романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», в котором сыграла актриса, ставился четыре с половиной года назад.

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Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил, что она по-прежнему числится в штате.

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«Просто так сложилось. Раньше я играла главные роли в его спектаклях, потом для меня не стало интересной работы. <…> Не скажу, что мне совсем ничего нового не предлагали. Но предлагали то, что мне… не очень подходит», — сказала журналистам Шанина.