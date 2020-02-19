Актриса умерла в окружении родных и друзей в своем доме в Калифорнии. О кончине сообщил сын знаменитости.

В России Накахара известна благодаря сериалам «МЭШ» и «Сабрина — маленькая ведьма».

Она родилась в 1950 году на Гавайях. В 1973 году она прошла кастинг в сериал «МЭШ» на роль медсестры и приняла участие в съемках всех 167 эпизодов. Накахара снялась в фильмах и сериалах «Доктор Дулиттл», «Полиция Нью-Йорка», «Сабрина — маленькая ведьма», «Вдребезги» и других.