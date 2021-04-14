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    14 апреля 2021, 14:07

    Актриса сериала «Тест на беременность» Адаева сообщила, что ждет первенца

    Полина Петрова

    Российская актриса Маргарита Адаева, сыгравшая в сериале «Тест на беременность» сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ждет ребенка. Она уточнила, что малыш появится на свет в конце лета, написала «Экспресс газета».

    Актриса сериала «Тест на беременность» Адаева сообщила, что ждет первенца

    «У вас теперь есть уникальная возможность сэкономить на накладных животах в проекте. Акция до начала августа. Трюк выполнен профессионалами», — подписала новую публикацию знаменитость.

    Пол ребенка остался в тайне. Подписчики девушки поздравили ее в комментариях под постом. Они пожелали Адаевой легких родов.