Актриса сериала «Тест на беременность» Адаева сообщила, что ждет первенца

Российская актриса Маргарита Адаева, сыгравшая в сериале «Тест на беременность» сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ждет ребенка. Она уточнила, что малыш появится на свет в конце лета, написала «Экспресс газета».

«У вас теперь есть уникальная возможность сэкономить на накладных животах в проекте. Акция до начала августа. Трюк выполнен профессионалами», — подписала новую публикацию знаменитость.

Пол ребенка остался в тайне. Подписчики девушки поздравили ее в комментариях под постом. Они пожелали Адаевой легких родов.