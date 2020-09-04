Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» вышла замуж

Девушка показала, как ей делали макияж и прическу, а ее близкие занимались подвенечным нарядом, сообщил сайт «Дни.ру».

«Мама все не могла отпарить мне платье, в результате прибыла тяжелая артиллерия в виде папы!» — посмеялась знаменитость.

Титова и ее возлюбленный обменялись кольцами на фоне живописного пейзажа, стоя под аркой из цветов. Имя своего мужа звезда не называет. На празднике были родные и друзья пары.