Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» стала мамой во второй раз

Российская актриса София Каштанова, которая сыграла в сериале «Полицейский с Рублевки», родила второго ребенка, сообщил PeopleTalk.

Уточняется, что женщина родила в Мексике. Здесь уже давно живет мать Каштановой. Она вышла замуж за местного жителя. Софья считает эту страну своей второй родиной. В Мексике знаменитость два года назад родила первенца. Она предпочитает не называть отца своих детей, написал сайт «Утро.ру».

Первый ребенок актрисы появился на свет в специальном акушерском бассейне. Помогала Каштановой в родах врач-немка, которая переехала в страну 20 лет назад. Малыша назвали Джорджем.

Ранее второй муж актрисы Анастасии Заворотнюк предприниматель Дмитрий Стрюков заявил, что рождение старшей дочери Анны чуть не убило звезду «Моей прекрасной няни». Врачам удалось спасти жизнь молодой мамы.

По словам Стрюкова, когда он привез жену в роддом, то специалисты посмотрели на него скептически и заявили, что могут быть проблемы. Дело в том, что у Заворотнюк узкий таз, она была довольно худой.