Актриса сериала «Клон» Стефани Бриту стала матерью

Ребенок появился на свет в одном из перинатальных центров Рио-де-Жанейро. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Уточняется, что Бриту хотела родить самостоятельно, но врачи настояли на кесаревом сечении.

Отцом малыша является возлюбленный артистки юрист Игорь Рачковский. По информации инсайдеров, звезда назвала сына Антонио Энрико. Ребенок получил двойное имя в честь деда Игоря и отца Стефани, пишет сайт «Дни.ру».

Бриту уже опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото из роддома. Актриса выложила снимок с маленькой рукой новорожденного. На кадре ребенок держит папин палец.

Стефани познакомилась с Рачковским после развода с футболистом Алешандре Пату. Девушка ушла от мужа, узнав о его изменах. Она хотела через суд получить у бывшего супруга ежемесячное содержание. Добиться этого не удалось.

Бриту известна в нашей стране ролью Самиры, дочери персонажей Латифы и Мохаммеда в сериале «Клон». На момент съемок актрисе было всего 14 лет. В настоящий момент девушка не снимается в кино.