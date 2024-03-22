Знаменитости 22 марта 2024, 15:15 Актриса сериала «Девушка по вызову» Анджела МакКласки ушла из жизни

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В Калифорнии скончалась певица и актриса Анджела МакКласки. Об этом сообщил сайт TheRussianNews со ссылкой на соцсети близких звезды.

Актриса умерла в 64 года после продолжительной болезни. Отмечается, что ее родные собирали средства, потому что не могли самостоятельно покрыть расходы на лечение.

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На счету Анджелы МакКласки семь киноработ. Зритель может помнить ее по сериалам «Девушка по вызову» и «Бруклин 9-9».

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