Актриса сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль приостановила карьеру из-за болезни

Артистка поблагодарила поклонников сериала «Дочь посла» за любовь к ее героине Нарэ, пишет сайт «Дни.ру».

«К сожалению, мое тело подвело меня, не выдержав сильных нагрузок, и я вынуждена уйти», — призналась знаменитость.

28-летняя девушка заявила, что надеется вернуться к работе и встретиться со своими фанатами.

Накануне Атагюль со съемочной площадки увезли в медицинское учреждение города Мугла. Через некоторое время супруг звезды транспортировал ее в госпиталь Стамбула.