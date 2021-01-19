19 января 2021, 14:04
Актриса сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль приостановила карьеру из-за болезни
Турецкая актриса Неслихан Атагюль, которая сыграла в популярных сериалах «Черная любовь» и «Дочь посла», приостановила свою профессиональную деятельность по причине болезни. Об этом она сообщила в Stories своего Instagram-аккаунта.
Артистка поблагодарила поклонников сериала «Дочь посла» за любовь к ее героине Нарэ, пишет сайт «Дни.ру».
«К сожалению, мое тело подвело меня, не выдержав сильных нагрузок, и я вынуждена уйти», — призналась знаменитость.
28-летняя девушка заявила, что надеется вернуться к работе и встретиться со своими фанатами.
Накануне Атагюль со съемочной площадки увезли в медицинское учреждение города Мугла. Через некоторое время супруг звезды транспортировал ее в госпиталь Стамбула.