Актриса Сельма Блэр ушла из шоу «Танцы со звездами» из-за травм | 360°

Знаменитости 21 октября 2022, 17:25 Актриса Сельма Блэр ушла из шоу «Танцы со звездами» из-за травм Кинопоиск

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Актриса Сельма Блэр приняла решение покинуть шоу «Танцы со звездами». Она пояснила, что причина заключается в состоянии ее здоровья, сообщило РИА ФАН со ссылкой на CBS.

Артистка рассказала, что сделала магнитно-резонансную томографию. Исследование показало тяжелую травму кости и воспаление. Также у Блэр оказалось множество растяжений и разрывов.

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«Я могу нанести себе значительный ущерб, чего, конечно, не хочу. Мне придется угомониться, снова стать мамой и не скрывать, что должна отказаться от того, что люблю», — поделилась знаменитость.

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Последний раз Блэр выступила 17 октября. Она рассказывала, что ей нравилось участвовать в шоу. Уточняется, что актриса также страдает от рассеянного склероза.

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