Знаменитости 12 июля 2023, 23:42 Актриса Сагалова рассказала, что в новом сезоне «Счастливы вместе» ее героиня сильно изменится

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В настоящее время идут съемки нового сезона культового сериала нулевых «Счастливы вместе». Актриса Дарья Сагалова рассказала, что ее героиня Светка сильно изменилась за эти годы, сообщило «ФедералПресс».

По словам исполнительницы роли белокурой глупышки, метаморфозы были неизбежны. Кроме того, зрители узнают какую-то тайну о Светке.

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«Она не могла не измениться спустя столько лет. Но секрет моей Светы зрители увидят на экранах», — рассказала Сагалова.

Она добавила, что зрители могут по-новому воспринять сериал, но при этом выразила уверенность, что эмоции все равно будут положительными.

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