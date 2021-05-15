Актриса Рязанова попросила похоронить ее рядом с сыном

Народная артистка России Раиса Рязанова заявила, что после смерти хочет быть похороненной рядом с сыном. Для этого актриса уже купила участок на столичном кладбище.

Сын Рязановой ушел из жизни в январе 2020 года из-за оторвавшегося тромба. Даниле Перову был 51 год. В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ актриса заявила, что хочет быть похороненной рядом со своим сыном. Она уже приобрела участок на Троекуровском кладбище в Москве.

Также в программе Рязанова рассказала о последних минутах жизни Перова. По ее словам, вечером состояние мужчины резко ухудшилось, он попросил жену заварить ему горячий чай. Когда супруга была на кухне, Перов захрипел и как будто перестал слышать. Ему вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти жизнь сына актрисы.

Данила Перов родился 9 ноября 1968 года. Тогда Рязанова была замужем за актером Юрием Перовым. Сын пошел по стопам родителей и тоже стал служить в театре. Сама Рязанова известна по таким лентам, как «Москва слезам не верит», «Не послать ли нам гонца?», «Солдаты» и многим другим.