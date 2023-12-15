Знаменитости 15 декабря 2023, 12:30 Актриса Рене Зеллвегер продала особняк в Калифорнии за 6,5 миллиона долларов

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Голливудская актриса Рене Зеллвегер выгодно продала роскошный особняк в каньоне Топанга (штат Калифорния). Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

Дом в колониальном стиле, имеющий четыре спальни с собственными ванными комнатами, был продан за 6,4 миллиона долларов (более 574 миллионов рублей). Эта цена превысила первоначальную стоимость почти на 500 тысяч долларов.

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Сейчас 54-летняя обладательница двух «Оскаров» перебралась в Лагуна-Бич. Именно там, по данным СМИ, проживает ее жених — 44-летний телеведущий Ант Энстид.