Знаменитости 19 апреля 2024, 12:30 Актриса Равшана Куркова: хорошая фигура является результатом дисциплины и труда

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Российская актриса Равшана Куркова рассказала, что ей наконец удалось вернуть прежнюю форму после рождения второго ребенка. По ее словам, хорошая фигура является результатом дисциплины и труда, и важно выбирать результат, а не сиюминутное удовольствие, сообщило издание kp.ru.

«Начать нужно сначала с того, чтобы пересмотреть свое отношение к ограничениям и вместо сиюминутного удовольствия, выбрать результат», — написала артистка в своих соцсетях.

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Она призналась, что после рождения дочки Самиры поправилась на 14 килограммов. Курковой пришлось перестать есть углеводы после 16:00, много двигаться и заниматься спортом.