Актриса Раиса Рязанова поделилась воспоминаниями о режиссере

Сегодня, 5 июля, ушел из жизни легендарный актер и режиссер советского и российского кино Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Коллега по творчеству Раиса Рязанова в беседе с «Политикой сегодня» поделилась воспоминаниями об артисте.

Меньшов подарил миру такие картины, как «Москва слезам не верит», «Любовь коротка», «Ширли-мырли» и другие. Актриса Раиса Рязанова посочувствовала, что за время своей деятельности Меньшову удалось снять так мало работ.

«Были задумки, но почему-то не давали снимать. В своих интервью он говорил, что и пробы были и все, и что-то он снял с Юлей, дочкой, но говорил нет, запретили. Нельзя и все», — заявила актриса.

Рязанова выразила благодарность Меньшову за роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит». По ее словам, съемки в этом фильме — одна из лучших страниц в ее жизни, ведь у многих зрителей она ассоциируется именно с этой картиной.

Актриса рассказала, что в работе Меньшов был требовательным человеком. Однако помогал раскрыться и вжиться в роль. Она отметила, что режиссер постоянно создавал новые идеи. Он мог давать рекомендации во время съемок.

«Моя благодарность Владимиру Валентиновичу бесконечная. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. Я думаю, что его долго будут все вспоминать, его не будет хватать», — подытожила Рязанова.