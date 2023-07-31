Знаменитости 31 июля 2023, 23:39 Актриса Повереннова рассказала, что заменила кофе на теплую воду с лимоном

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Актриса Дарья Повереннова недавно отпраздновала свой 51-й день рождения и рассказала, как ей удается сохранять прекрасную форму. Об этом сообщило Utro.ru.

По словам артистки, она почти не ограничивает себя в еде, питается теми продуктами, которые хочется. Но к напиткам относится внимательнее. Так Дарья Повереннова рассказала, что стала по утрам вместо кофе пить теплую воду с лимоном. Она отметила, что после этого качество ее кожи заметно улучшилось.

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