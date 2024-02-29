Знаменитости 29 февраля 2024, 16:07 Актриса Повереннова рассказала, что для стройности фигуры старается есть не чаще двух раз в день

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Ключом к здоровому питанию является умеренность. Человек должен есть столько, чтобы не переедать. Таким мнением с Леди Mail.ru поделилась российская актриса Дарья Повереннова, комментируя секрет своей стройной фигуры.

Знаменитость призналась, что не сидит ни на каких диетах, стараясь есть не более двух раз в день.

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«Я ем два раза в день, и даже могу позволить себе ужинать после спектакля, потому что перед этим не хочется есть, а ложиться спать голодной не люблю», — процитировал сайт TheRussiannews Повереннову.

Время от времени актриса практикует интервальное голодание, то есть не ест в течение 16 часов.