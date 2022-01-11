Актриса Поргина прокомментировала состояние здоровья Куравлева

На днях народного артиста Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией. Его состояние пока не улучшилось. Такой информацией поделилась его подруга, актриса Людмила Поргина, передала «Вечерняя Москва».

Актриса отметила, что мужчина довольно плохо себя чувствует. Сейчас он находится под строгим наблюдением врачей. По словам сына Куравлева Ивана, точный диагноз пока установить не удалось.

«Я молюсь за Ленечку, чтобы он вернулся в строй поскорее. Мой хороший и любимый друг», — подчеркнула Поргина.