Хелен Миррен получила «Золотого медведя» на Берлинале

По информации сайта «Аргументы и факты», художественный директор фестиваля Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек объяснили принятое решение. Они подчеркнули, что Миррен ломает стереотипы как в работе, так и в личной жизни.

Шатриан и Риссенбек добавили, что актриса умеет «любую женскую роль превратить в сложного женского персонажа».

Ранее Хелен Миррен стала Екатериной II в одноименном сериале от HBO. Она сравнила открытость императрицы с протестантским отношением к сексуальности в Великобритании.