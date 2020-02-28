28 февраля 2020, 14:06
Хелен Миррен получила «Золотого медведя» на Берлинале
Английской актрисе театра и кино Хелен Миррен вручили почетного «Золотого медведя». Награду за жизненные достижения знаменитость получила на международном Берлинском фестивале. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Аргументы и факты», художественный директор фестиваля Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек объяснили принятое решение. Они подчеркнули, что Миррен ломает стереотипы как в работе, так и в личной жизни.
Шатриан и Риссенбек добавили, что актриса умеет «любую женскую роль превратить в сложного женского персонажа».
Ранее Хелен Миррен стала Екатериной II в одноименном сериале от HBO. Она сравнила открытость императрицы с протестантским отношением к сексуальности в Великобритании.