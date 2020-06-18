    18 июня 2020, 20:57

    Актриса Полторак рассказала о жизни на карантине

    Артур Блянихов

    Российская актриса Виктория Полторак (сериалы «Цыганка», «Троцкий» и «Девочки не сдаются») рассказала «Экспресс газете», как она провела время в режиме самоизоляции.

    По словам артистки, она сидела дома вместе с двумя дочерьми и делала самопробы. Она заметила, что так гораздо лучше, нежели куда-то ехать и трястись, как тебя будут оценивать оператор и режиссер.

    «Я интроверт, у меня нет плохого психофизического состояния, а вот у коллег и друзей проблемы случаются», — обратила внимание Полторак.

    Актриса рассказала, что у одной из ее подруг супруг заразился коронавирусом и она очень за них переживает.

    «Понимаю, что страх надо преодолеть. В той или иной степени каждый из нас переболеет», — добавила собеседница издания.