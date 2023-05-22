Эксклюзив 22 мая 2023, 15:20 Актриса Польских опровергла слухи о госпитализации из-за проблем с сердцем Актриса Галина Польских заявила, что легла в больницу в запланированном режиме РИА «Новости»

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Известная актриса Галина Польских опровергла появившиеся в Сети слухи о госпитализации в одну из столичных клиник в связи с проблемами со здоровьем. Об этом она сообщила «360».

По ее словам, госпитализация носит плановый характер. Так артистка делает очень часто, стараясь поддерживать здоровье.

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«Я периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь», — сказала она.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Польских якобы госпитализировали в медицинское учреждение из-за проблем с давлением и сердцем. По данным источника, 83-летней актрисе проведут всестороннее обследование в отделении артериальной гипертензии.

Польских известна большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Ранетки», «Жуков 2», «Светофор» и многих других.