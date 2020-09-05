Актриса Полякова упала в обморок на похоронах Бориса Клюева

Народная артистка России Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах актера Бориса Клюева. Ей стало плохо на подходе к залу.

Как сообщает издание StarHit, на траурной церемонии дежурила бригада медиков. Коллеги артистки сразу пригласили врачей и они оказали ей помощь.

81-летняя Полякова сыграла с Клюевым в нескольких спектаклях. За это время они с актером успели стать близкими друзьями. Актриса тяжело восприняла новость о смерти своего коллеги.

Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на недуг Клюев до последнего продолжал работать. Прощание с народным артистом проходило в Малом театре в Москве. В последний путь его проводили шквалом оваций.