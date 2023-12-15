Знаменитости 15 декабря 2023, 15:46 Актриса Пескова рассказала, что путешествия помогают ей перезагружаться

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Российская актриса Анна Пескова призналась, что лучшим способом перезагрузки и переключения для нее являются путешествия. Об этом она сообщила П ятому каналу.

По словам артистки, только в поездках она может по-настоящему отдохнуть от работы и долгих съемок. Так, в путешествиях Пескова любит посещать незнакомые места, достопримечательности и знакомиться с новыми людьми, сообщили «Дни.ру».

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«Я лично со своей семьей просто обожаю путешествовать, ездить, но еще никогда мы не отправлялись в какое-то длительное путешествие на автомобиле», — отметила актриса.