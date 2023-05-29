Знаменитости 29 мая 2023, 10:58 Актриса Павловец: при воспитании детей необходимо идти вслед за своим сердцем

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В процессе воспитания детей необходимо следовать порывам сердца. Такое мнение выразила российская актриса театра и кино Ольга Павловец в беседе сTeleprogramma.pro.

Артистка призналась, что ко всем советам детских психологов относится довольно скептически. По ее мнению, подобные нотации формируют коллективное чувство вины у всех родителей.

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Также Павловец отметила, что, будучи матерью двоих детей, далеко не всегда ведет себя верно с точки зрения академического воспитания.