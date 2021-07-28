Актриса «Папиных дочек» пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей

Российская актриса Ольга Волкова, которая известна как бабушка из сериала «Папины дочки», рассказала о пенсии в размере 50 тысяч рублей. Она отметила, что не считает пенсию низкой, но ее недостаточно, чтобы нормально жить.

Об этом она рассказала в интервью актеру Вячеславу Манучарову, которое было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

82-летняя Ольга Волкова призналась, что считает пенсию в 50 тысяч рублей большой. Однако даже на такие деньги жить можно «не очень».

«Квартплата, такси, лекарства. Поддерживаю кого можно, даже соседей. И в итоге тратишь больше, чем получаешь», — рассказала актриса.

Она также добавила, что после смерти мужа — театрального художника Владимира Ховралева — про нее забыли друзья и коллеги. Они не звонят уже несколько лет, а общается она в основном с родными — только их интересует ее жизнь.

Ольга Волкова — известная артистка театра и кино. За свою карьеру она сыграла десятки ролей, однако наибольшую известность получила благодаря фильмам «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс», «Летучая мышь», а также сериалам «Люба, дети и завод» и «Папины дочки».