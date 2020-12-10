Актриса озвучки Cyberpunk 2077 поделилась впечатлениями от работы

По ее словам, озвучить персонажа в видеоигре — это не то же самое, что в кино. Ее голос будет принадлежать одному из главных персонажей: специалисту по компьютерным системам Джуди Альварес.

«К сожалению, я еще не успела сама лично оценить Cyberpunk 2077 и посмотреть, как все это в итоге собралось воедино. Но я почему-то уверена, что это будет невероятным и увлекательным зрелищем», — заключила Олеринская.