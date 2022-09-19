Актриса Остроумова в преддверии 75-летия заявила, что никогда не ходила по врачам | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Актриса Остроумова в преддверии 75-летия заявила, что никогда не ходила по врачам Актриса Остроумова: никогда не хожу ни по врачам, ни в салоны красоты РИА «Новости»

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В Театре Моссовета в скором времени появятся сразу девять премьер спектаклей: «Шекспиргамлет», «Бесприданница», «Маскарад», «Барышня из Вилько», «Единственный наследник», «Пиковая дама», «Сны Пенелопы» и «Старомодная комедия». Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с одной из участниц труппы, актрисой Ольгой Остроумовой, которая отметит свое 75-летие.

Спектакль «Единственный наследник», в котором сыграет Остроумова, поставит Гоша Куценко.

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Актриса рассказала, что планирует отпраздновать свой день рождения на сцене за игрой, возможно, что-то для нее подготовит театр.

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«Не знаю, как отмечу. Спектакль буду играть. Театр, наверное, что-то устроит», — сказала Остроумова.

На вопрос журналистов о том, как ее здоровье, актриса сообщила, что чувствует себя нормально, к врачам никогда не ходила и не ходит, так же как и в салоны красоты.

«Никогда не хожу. И в салоны красоты тоже. Только маникюр делала», — сообщила артистка.

В среду, 21 сентября, советской и российской актрисе, народной артистке России Ольге Остроумовой исполнится 75 лет.

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