Знаменитости 26 января 2023, 16:47 Актриса Ольга Медынич поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Просто Михалыч»

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Актриса Ольга Медынич, исполнившая роль Оксаны в сериале «Просто Михалыч», поделилась с РИА ФАН впечатлениями от проделанной работы.

По сюжету чиновники пытаются отобрать лесхоз у сибиряка Михалыча. Он обращается за помощью к своему брату Владимиру, который живет в Москве вместе с супругой Оксаной. В богатой семье тем временем царит полное непонимание.

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По словам актрисы, самое сложное в ее профессии то, что артистов выбирают.

«Тебя могут какое-то время не снимать, и ты ждешь. В этот момент главное не опустить руки и верить в себя», — рассказала она.

Она отметила, что зрителям стоит посмотреть новый сериал с ее участием лишь потому, что в кинокартине поднимается вопрос о семейных ценностях. Кроме того, в сериале много юмора и смешных моментов.

Сериал «Просто Михалыч» стартует в воскресенье, 30 января, на телеканале ТНТ.