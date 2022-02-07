Актриса Ольга Кузьмина рассказала о происшествии в аэропорту

Звезда сериала «Кухня», актриса Ольга Кузьмина рассказала, как ей с семьей пришлось провести ночь в грузинском аэропорту. Об этом написали «Дни.ру».

О случившемся актриса рассказала у себя в Instagram. По словам Кузьминой, она отправилась вместе с матерью и сыном в Грузию, чтобы кататься на лыжах в горном курорте Гудаури.

Однако в аэропорту начались проблемы — сначала актриса с семьей очень долго простояла в очереди на паспортный контроль, а потом рейс до Гуадари перенесли, и в столице Грузии Тбилиси Кузьминой с семьей пришлось остаться на целую ночь.

Актрисе удалось найти плюсы в сложившейся ситуации. Вместе с мамой и сыном она погуляла по Тбилиси и посмотрела достопримечательности. В частности, семья побывала на смотровой площадке, находящейся прямо на горе.

«Слабонервным не смотреть», — подписала видео, снятое на вершине, Ольга Кузьмина.

После вынужденной остановки семья все же отправилась на горнолыжный курорт.