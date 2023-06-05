Знаменитости 05 июня 2023, 16:10 Актриса Ольга Красько рассказала, что совмещает семью и работу благодаря помощи свекрови

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Актриса Ольга Красько, наиболее известная по сериалу «Склифосовский», рассказала, что всегда ставит в приоритет семью, но при этом достигает успехов в карьере благодаря помощи родных. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Актриса большую часть времени проводит в Москве, а ее муж Вадим Петром живет на два города, разрываясь между столицей и родной Читой. Но пара сохраняет крепкие отношения и воспитывает двух совместных сыновей. Несмотря на плотные графики, супруги все успевают.

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«Конечно, приоритет семье, потому что это прежде всего женская стезя, главное предназначение. И передо мной никогда не стояло выбора между карьерой и личной жизнью. Мне очень повезло, что мне помогают родители, мама Вадима, да и сам муж. К тому же я всегда выбираю роли, смотрю на то, стоит ли оставлять родных ради конкретной работы или же нет», — рассказала Ольга Красько.

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