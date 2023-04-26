Знаменитости 26 апреля 2023, 11:00 Актриса Ольга Кабо рассказала о своем увлечении верховой ездой

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Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо активно занимается верховой ездой. О своем необычном увлечении она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

У артистки есть собственный породистый конь, его зовут Покровитель. По словам Кабо, ее животное самых благородных кровей — у него звезда во лбу и «манжеты» вокруг копыт.

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Актриса отметила, что сейчас занимается выездкой и старается не пропускать тренировки.