26 апреля 2023, 11:00
Актриса Ольга Кабо рассказала о своем увлечении верховой ездой
Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо активно занимается верховой ездой. О своем необычном увлечении она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.
У артистки есть собственный породистый конь, его зовут Покровитель. По словам Кабо, ее животное самых благородных кровей — у него звезда во лбу и «манжеты» вокруг копыт.
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Актриса отметила, что сейчас занимается выездкой и старается не пропускать тренировки.
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