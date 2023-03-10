Знаменитости 10 марта 2023, 12:53 Актриса Ольга Кабо появилась на публике вместе с дочерью

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Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо пришла на премьеру фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна вместе со своей старшей дочерью. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Актриса довольно редко появляется на публике в сопровождении дочери, но этот вечер стал исключением.

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Отмечается, что для мероприятия в столичном кинотеатре «Октябрь» Ольга Кабо выбрала наряд в пастельных оттенках. Ее дочь Татьяна позировала на красной дорожке в кардигане и черных брюках.

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