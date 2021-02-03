Актриса Ольга Кабо отдаст имущество на погашение долгов экс-супруга

В ходе разбирательств во время развода выяснилось, что Разгуляев является банкротом. Он накопил большие долги. При этом предприниматель делал большие вложения в различные организации. Кабо попросила суд признать за ее экс-упругом право затребовать с них эти инвестиции в размере нескольких десятков миллионов рублей.

Также Разгуляев вложился в покупку пяти квартир в строящемся жилом комплексе. Артистка обратилась к суду с просьбой учесть эти средства и разделить между супругами. В итоге суд постановил, что имущество бизнесмена, купленное в браке, пойдет в счет погашения долгов.