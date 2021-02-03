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    03 февраля 2021, 15:37

    Актриса Ольга Кабо отдаст имущество на погашение долгов экс-супруга

    Полина Петрова

    Российская актриса Ольга Кабо будет вынуждена отдать имущество на погашение долгов своего бывшего мужа, бизнесмена Николая Разгуляева, сообщил сайт kp.ru.
    Актриса Ольга Кабо отдаст имущество на погашение долгов экс-супруга

    В ходе разбирательств во время развода выяснилось, что Разгуляев является банкротом. Он накопил большие долги. При этом предприниматель делал большие вложения в различные организации. Кабо попросила суд признать за ее экс-упругом право затребовать с них эти инвестиции в размере нескольких десятков миллионов рублей.

    Также Разгуляев вложился в покупку пяти квартир в строящемся жилом комплексе. Артистка обратилась к суду с просьбой учесть эти средства и разделить между супругами. В итоге суд постановил, что имущество бизнесмена, купленное в браке, пойдет в счет погашения долгов.