Актриса Ольга Дроздова опровергла слухи о госпитализации

Артистка Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации из-за проблем с сердцем. Выяснилось, что на самом деле с ней все в порядке.

«Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», — сообщила она РИА «Новости».

Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации жены Дмитрия Певцова. Якобы у нее началась головная боль и появились боли в сердце. Врачи должны были ее оставить в больнице на несколько дней, сообщает РЕН ТВ.

Ольга Дроздова широко известна по ролям в сериале «Бандитский Петербург», а также в фильмах «Королева Марго», «Остановка по требованию», «Легенда о Коловрате» и других. Кроме того, актриса преподает в Институте современного искусства и занимает должность декана театрального факультета.

Ранее стало известно о госпитализации советской актрисы и звезды фильма «Большая перемена» Светланы Крючковой. Он лично подтвердила эту информацию, но отказалась раскрывать подробности. Несколько лет назад у артистки был диагностирован рак четвертой стадии, которой ей удалось победить.