Актриса Ольга Дибцева рассказала о съемках в сериале «Нереалити»

Актриса Ольга Дибцева снялась в главной роли в комедийном сериале «Нереалити» для телеканала ТНТ — для нее это первая серьезная и многоплановая роль. В интервью Teleprogrammа.pro актриса рассказала о съемках в сериале и о том, насколько ей близка героиня.

По словам актрисы, у сериала не было шансов получиться неудачным из-за звездного состава его создателей.

«Я понимала, что это сериал режиссера Анны Пармас, каждую работу которой ждут и в профессиональном сообществе, и зрители. Наш шоураннер, креативный продюсер Борис Хлебников, на мой взгляд, лучший режиссер в России сейчас. Плюс сценарий написала Катя Сазонова (сценарист сериала „Вы все меня бесите“ — прим. ред.), Дуня Смирнова (режиссер сериала „Вертинский“, фильма „Кококо“ — прим. ред.) принимала участие в продюсировании. Все лучшие люди индустрии сошлись, чтобы сделать этот проект. Он не мог не получиться», — рассказала Дибцева.

По сюжету Рита, дерзкая звезда реалити-шоу, «вылетает» из него и вынуждена вернуться в родной городок. Там ей предстоит разобраться в себе и запоздало повзрослеть. По словам Ольги Дибцевой, эта роль смогла раскрыть ее актерский потенциал. Кроме того, она чувствует общность со своей героиней.

«Я абсолютно так же лишь в 33 — 35 лет, с рождением ребенка, начала осознавать, что я есть, что я человек. Не через других себя воспринимать, а быть собой. Невозможно никого любить, если ты не понимаешь, что такое „я“. Ты свое „я“ пока не полюбишь, другого никого любить не можешь! Ни родителей, ни близких, ни мужа, ни жену, ни детей. Я, как и Рита, поняла это достаточно поздно», — поделилась актриса.