Актриса Немоляева выступила с защитой Алентовой

Советская и российская актриса Светлана Немоляева выступила со словами поддержки Веры Алентовой, которую осудили за желание вернуться на сцену в короткие сроки после смерти мужа Владимира Меньшова. Об этом написал сайт News.ru.

Немоляева призвала посторонних людей не вмешиваться в жизнь ее коллеги, а заниматься своими делами. По словам актрисы, Вера пережила трагедию. Человек может таким образом спасаться. Она возвращается на сцену, чтобы спасти себя от переживаний. Кто-то делает это с помощью поддержки семьи, а кто-то с помощью работы.

«Почему нужно ее осуждать или не осуждать? Это нехорошее занятие, с моей точки зрения. А с точки зрения Веры, чтобы как-то выжить и пережить эту историю, пережить свое одиночество, работа просто необходима. Без работы это смерть!» — добавила Немоляева.

Ранее стало известно, что народная артистка Вера Алентова решила вернуться на сцену. Первые спектакли с ее участием появятся 11 и 12 в театре имени Пушкина. Это будет ее первый выход на сцену после смерти супруга Владимира Меньшова.