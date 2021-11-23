Актриса Немоляева поделилась воспоминаниями о Руслановой

Актрисы Нины Руслановой не стало 21 ноября. Причиной смерти послужила серьезная болезнь. Она ушла на 76-м году жизни. В связи с этим ее коллега, советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она отметила, что Русланова являлась уникальной актрисой, с яркими и интересными образами. Немоляева отметила, что впервые встретила свою коллегу на съемках «Короткие встречи» Киры Муратовой. В тот момент ее поразил невероятный талант Руслановой. Женщина отметила также и другие работы, в которых Русланова принимала участие. По ее словам, большого внимания достоин фильм «Мой друг Иван Лапшин».

«Вообще, у нее все работы яркие и запоминающиеся, это факт, что и говорить. Конечно, ее смерть — это потеря. Грустно очень, ведь уходит целое поколение великих актеров… Никого не остается из нашей гвардии», — поделилась переживаниями Светлана Немоляева.