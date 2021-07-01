Актриса Наталья Смирнова умерла от коронавируса

Актриса Наталия Смирнова скончалась 30 июня. Причиной смерти звезды сериала «Счастливы вместе» стал коронавирус. Об этом сообщила «Газета.ru».

«На экранах — с нулевых, на счету — более 90 эпизодических ролей: Дуся-Агрегат из «Счастливы вместе», «Дочки-матери», «След», «Адвокат», «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский», «Бабушка на сносях», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на Facebook журналиста Олега Перанова.

Смирнова состояла в труппах Театра Наций и «Современника». За полтора месяца до смерти актрисе исполнилось 60 лет.