Актриса Наталья Фатеева рассказала, как стала жертвой халатности медиков

Народная артистка Наталья Фатеева рассказала, что почти не может ходить из-за халатности врачей. Она с трудом передвигается и даже дома пользуется костылями.

Актриса перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. По ее словам, процедура прошла хорошо, но в организм попала инфекция. Из-за этого у нее начались проблемы.

«Я — жертва нашей медицины. Вместо того чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением, у которого была совершенно другая специализация. Он, по-моему, коленями занимается. Так вот этот врач мне все время назначал перевязки», — рассказала 86-летняя актриса сайту «Собеседник.ру».

Звезда фильма «Проездом» три месяца ездила на перевязки, но ситуация только ухудшалась. В итоге врач другой поликлиники направил ее на операцию. Выяснилось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость смогли восстановить, а мягкую ткань — нет. Теперь всю жизнь актриса будет ходить на костылях.

Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань ранее рассказала, что побороть ковид ей удалось только через три недели лечения. Она призналась, что ее тело выкручивало и была температура.