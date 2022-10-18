Актриса Наталья Бондарчук поговорит о личном с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 19:10 Актриса Наталья Бондарчук поговорит о личном с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион»

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Новой гостьей передачи «Секрет на миллион» на НТВ, которую ведет телеведущая Лера Кудрявцева, станет актриса Наталья Бондарчук. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

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Выпуск с Бондарчук выйдет в 13:00 в субботу, 22 октября. Дочь Сергея Бондарчука и Инны Макаровой расскажет о том, каково расти в «звездной» семье, о работе с Андреем Тарковским и болезненных отношениях с режиссером, а также о том, почему она развелась с актером Николаем Бурляевым.