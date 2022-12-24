Знаменитости 24 декабря 2022, 16:41 Актриса Муцениеце призналась, что в отношениях предпочитает абьюзеров

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Актриса Агата Муцениеце рассказала о своих предпочтениях при выборе партнера. Оказалось, ей нравятся абьюзеры, сообщил сайт kp.ru.

Она отметила, что таковым был ее бывший муж актер Павел Прилучный. По словам Муцениеце, он часто выпивал и мог ударить. Сам артист такие обвинения отвергал.

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Имя нового партнера актриса не назвала, но рассказала, что он очень ревнивый и вспыльчивый.

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«Обожаю абьюзеров! Это реально правда! Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый абьюзер!» — заключила знаменитость.